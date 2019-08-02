Житель Сызрани похитил деньги с карты, которую временно дала ему знакомая

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В начале марта подозреваемый – местный житель 1979 года рождения, ранее судимый за совершение кражи, находился в гостях у своей знакомой и ее подруги. Потерпевшая – местная жительница 1981 года рождения, попросила мужчину сходить за покупками. Для приобретения всего необходимого она отдала ему свою банковскую карту и сообщила пин-код. По версии следствия, выполнять просьбу потерпевшей мужчина не стал, а распорядился деньгами по своему усмотрению. Всего подозреваемый потратил более 5 000 рублей. Нанесенный ущерб мужчина частично возместил.Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.