Житель Ставропольского района незаконно ловил рыбу сетями

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Во время несения службы сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району за административное правонарушение остановили автомобиль Шевроле Нива. Во время проверки документов водитель заметно нервничал. Сотрудники полиции приняли решение о проведении досмотра транспортного средства.В присутствии понятых в багажнике автомобиля обнаружены 79 особей водных биологических ресурсов: лещ, окунь, плотва и раки, а также четыре рыболовные сети и резиновая лодка. Жителя села Александровка Ставропольского района стражи порядка доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник, находясь на берегу реки Волга Куйбышевского водохранилища в районе сельского поселения Жигули, осуществлял незаконный лов рыбы лесковыми сетями.По информации сотрудников уголовного розыска подозреваемый 1965 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался.Рыбным запасам Российской Федерации причинен материальный ущерб около 20 тысяч рублей.В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.