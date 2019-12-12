Житель Самарской области за распитие алкогольных напитков в запрещенном месте отправится под арест

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Житель Хворостянского района Самарской области, распивающий алкогольные напитки в запрещенном для этого месте, был оштрафован сотрудниками полиции. Рассмотрев дело, суд назначил гражданину М. наказание в виде административного штрафа в размере 600 рублей.Не оплатив штраф в установленный законом срок, мужчина был привлечен к административной ответственности. Сумма штрафа гражданина М. удвоилась. Постановление о взыскании с мужчины административного штрафа в размере уже 1 200 рублей передано на исполнение в отдел судебных приставов Хворостянского района Самарской области.Несмотря на то, что мужчина знал о назначенном ему административном штрафе, от погашения задолженности он уклонялся. В связи с этим судебным приставом-исполнителем в отношении гражданина М. также был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25. В рамках рассмотрения дела об административном правонарушении мировой судья постановил признать гражданина М. виновным и назначить наказание в виде административного ареста.Теперь мужчине придется не только погасить административный штраф, но и провести 5 суток под арестом.