Житель Самарской области за миллионный долг по налогам может лишиться иномарки

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В отделе судебных приставов г. Отрадного Самарской области в отношении гражданина К. было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по налогам и сборам на сумму более 1 миллиона рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами осуществлялись выходы по месту жительства мужчины, но застать его дома не удавалось. Также должник неоднократно вызывался работниками Службы на прием к судебному приставу-исполнителю, но по полученным повесткам в отдел не являлся.Выяснилось, что гражданин К. владеет автомобилем марки «Skoda».Судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, принадлежащего мужчине, а также должнику было направлено требование о предоставлении автомобиля для составления акта описи и ареста. Гражданин К. на прием к судебному приставу-исполнителю явился, но транспортное средство не предоставил.Работниками Службы автомобиль, принадлежащий должнику, был обнаружен во дворе дома недалеко от отдела судебных приставов. Транспортное средство было описано и арестовано. Теперь иномарка будет реализовано в счет погашения задолженности, если ее владелец самостоятельно не погасит задолженность.