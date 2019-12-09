Житель Самарской области решил сэкономить денежные средства, выделенные ему на приобретение жилья

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Житель Самарской области обратился в районную Администрацию о включении его в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. На полученные денежные средства гражданин Г. планировал приобрести дом.После покупки земельного участка с жилым домом у гражданина Г. от социальной выплаты осталась сумма в размере 238 тысяч рублей. Администрация направила мужчине предложение о возврате излишне полученной социальной выплаты. Однако он отказался вернуть денежные средства.Администрации района обратилась в суд, где дело было рассмотрено и принято решение обязать гражданина Г. вернуть излишне полученную социальную выплату в размере 238 тысяч рублей. На основании исполнительного документа, представленного в отдел судебных приставов Безенчукского района Самарской области, в отношении мужчины было возбуждено соответствующее исполнительное производство.Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, гражданин Г. прибыл на прием к судебному приставу-исполнителю. Работником отдела должник был предупрежден, что в отношении его автомобиля вынесен запрет на регистрационные действия, а сам мужчина временно ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.Узнав о том, что покинуть пределы страны до полного погашения задолженности, он не сможет, гражданин Г. предоставил судебному приставу-исполнителю квитанцию об оплате. Сумма в размере 238 тысяч рублей перечислена взыскателю.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Все запреты с гражданина Г. сняты.