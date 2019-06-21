Житель Самарской области ради отпуска оплатил задолженность в 35 тысяч рублей

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В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Я. Мужчина задолжал 35 тысяч рублей в пользу налоговой службы.В рамках исполнительного производства судебные приставы-исполнители вынесли в отношении должника постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Узнав об этом, мужчина поспешил в отдел судебных приставов. Оказалось, что скоро у него намечается отпуск, который он планирует провести за границей. Так как наложенные ограничения могли сорвать планы, гражданин Я. полностью погасил имеющуюся задолженность.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Все ограничения сняты.Всего за 5 месяцев 2019 года в пользу налоговой службы судебными приставами взыскано свыше 1 миллиарда рублей.