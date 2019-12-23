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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Житель Самарской области погасил долг перед сыном, чтобы деньги не списали со счета

23 декабря 2019 09:37
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Житель Самарской области погасил долг перед сыном, чтобы деньги не списали со счета
Алиментщик задолжал 150 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина М. алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына.
В рамках исполнительного производства судебными приставами по месту работы должника направлено постановление об удержании алиментов в размере ¼ части заработной платы. Однако после смены места работы, мужчина не сообщил судебным приставам в какой организации теперь трудоустроен. Это привело к образованию у гражданина М. задолженности по алиментным платежам в размере 150 тысяч рублей.
После установления факта смены работы, судебными приставами-исполнителями в организацию было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника в размере 50%. Кроме того, обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете гражданина М., открытом в одной из кредитных организаций. Как только с этого счета были списаны денежные средства, должник незамедлительно прибыл в отдел судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области. Чтобы со счетов больше не списывались денежные средства, мужчина тут же погасил всю сумму долга перед сыном.
Ежемесячные удержания в размере 25% из заработной платы мужчины будут производиться до момента совершеннолетия сына гражданина М.
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