Житель Самарской области незаконно застрелил лося
15 января 2020 09:12
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Вечером неподалеку от села Сколково охотоведы услышали звуки выстрелов.
Приблизившись к месту, откуда доносились звуки выстрелов, сотрудники органов внутренних и лесники спешились, и вооружившись фонариками, пошли на шум. Продвигаясь вглубь леса, полицейские и охотоведы заметили свежие следы крови, тушку лося. Рядом находился мужчина, который при виде правоохранителей попытался скрыться.
Полицейские и охотоведы преследовали одетого в костюм со световозвращателями беглеца до автодороги «Сколково – Бузаевка - Чубовка», где его задержали, вызванные на подмогу, инспектора дорожно-патрульной службы.
В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что ранее не судимый мужчина 1982 года рождения, проживающий в Волжском районе, и совершил отстрел, хотя поначалу всячески старался скрыть свою причастность к незаконной охоте. У подозреваемого обнаружены, изъяты и направлены на экспертизу два гладкоствольных охотничьих ружья, зарегистрированных на знакомого, в том числе то, из которого, как установила экспертиза, было застрелено животное.
В отношении владельца оружия собран административный материал.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Мужчина намерен возместить ущерб, а это 80000 рублей, причиненный природе в результате его противоправных действий.
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