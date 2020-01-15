Житель Самарской области незаконно застрелил лося

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Вечером неподалеку от села Сколково охотоведы услышали звуки выстрелов.Приблизившись к месту, откуда доносились звуки выстрелов, сотрудники органов внутренних и лесники спешились, и вооружившись фонариками, пошли на шум. Продвигаясь вглубь леса, полицейские и охотоведы заметили свежие следы крови, тушку лося. Рядом находился мужчина, который при виде правоохранителей попытался скрыться.Полицейские и охотоведы преследовали одетого в костюм со световозвращателями беглеца до автодороги «Сколково – Бузаевка - Чубовка», где его задержали, вызванные на подмогу, инспектора дорожно-патрульной службы.В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что ранее не судимый мужчина 1982 года рождения, проживающий в Волжском районе, и совершил отстрел, хотя поначалу всячески старался скрыть свою причастность к незаконной охоте. У подозреваемого обнаружены, изъяты и направлены на экспертизу два гладкоствольных охотничьих ружья, зарегистрированных на знакомого, в том числе то, из которого, как установила экспертиза, было застрелено животное.В отношении владельца оружия собран административный материал.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.Мужчина намерен возместить ущерб, а это 80000 рублей, причиненный природе в результате его противоправных действий.