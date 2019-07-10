Житель Самарской области незаконно ловил карасей

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В МО МВД России «Кинельский» поступило сообщение о том, что на реке Большой Кинель, недалеко от станции Тургеневка неизвестный мужчина с использованием сетей осуществляет вылов рыбы.На берегу реки был задержан подозреваемый - 39 летний житель г. Кинель. С места происшествия изъято: 4 сети, резиновая лодка и рыба.Полицейские выяснили, что в ходе противоправных действий подозреваемый успел выловить 206 карасей различного размера, причинив тем самым Средневолжскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству материальный ущерб в размере 103 000 рублей.Установлено, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщает облМВД.