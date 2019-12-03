Житель Самарской области нецензурно выражался и приставал к посетителям суда

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Житель Безенчукского района Самарской области был привлечен к административной ответственности за нарушение правил пребывания в суде. Гражданин М., находящийся в холле суда, проявил неуважение к работникам учреждения и другим посетителям.Мужчина нецензурно выражал свое недовольство и оскорбительно приставал к гражданам. На неоднократные замечания судебного пристава по ОУПДС о прекращении нарушения установленных в суде правил поведения гражданин М. никак не реагировал, за что и был привлечен к административной ответственности.В отношении мужчины составлен протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»). Теперь гражданину М. придется погасить полученный за непристойное поведение в суде штраф в размере 500 рублей.Всего за 11 месяцев 2019 года судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов было составлено в отношении правонарушителей 519 протоколов по ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»).