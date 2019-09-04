Житель Красноярского района оплатил долг по налогам после того, как арестовали его бытовую технику

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Гражданин В. не погасил вовремя задолженность перед Налоговой службой в размере 35,5 тысяч рублей. На основании исполнительного документа, предъявленного в отдел судебных приставов Красноярского района Самарской области, в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство.В рамках исполнительного производства гражданину В. неоднократно направлялись повестки о вызове его на прием к судебному приставу-исполнителю. Однако мужчина к должностному лицу Службы судебных приставов не являлся без уважительной на то причины.С целью проверки имущественного положения должника судебным приставом-исполнителем осуществлен выход по месту его жительства, в ходе которого составлен акт описи и ареста бытовой техники, принадлежащей мужчине. В ходе проведения исполнительных действий должнику разъяснено, что в случае непогашения задолженности в 10-дневный срок арестованное имущества будет реализовано, а вырученные денежные средства от реализации будут перечислены в доход бюджета.Узнав, что описанная техника может быть продана, гражданин В. поспешно оплатил всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.