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Женскую парковку у казанского ЦУМа потребовали ликвидировать

7 августа 2020 13:11
94
Женскую парковку у казанского ЦУМа потребовали ликвидировать
На это дело отдел ГИБДД дал сотрудникам торгового центра трое суток.

Женскую парковку у ЦУМа в Казани потребовали ликвидировать. На это дело отдел ГИБДД дал сотрудникам торгового центра трое суток.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что у казанского ЦУМа открылась первая в России женская парковка, которая отличается от стандартной цветом и размером. Ширину машино-места увеличили для покупательниц с 2,5 м до 4,4 м.

Однако такая импровизация не пришлась по вкусу местному отделу ГИБДД. Полиция потребовала руководство ТЦ ликвидировать женскую парковку в течение трех суток и «вернуть парковочные места в соответствии с требованиями российского законодательства и ПДД», сообщают "Казанские ведомости".

Видео можно посмотреть здесь.

Фото: скрин видео Лайф.
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