Женщина купила в супермаркете виноград со скорпионом

Вопиющий случай, связанный с темой сомнительных покупок в магазинах, произошел на днях в Казани.
Местная жительница рассказал в соцсетях, что в купленном ею в супермаркете винограде, она обнаружила скорпиона. Надо сказать, знакомство с членистоногим едва не стало для женщины фатальным. Как сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана, укушенную скорпионом доставили в токсикологическое отделение городской больницы в состоянии средней тяжести. После оказания всей необходимую помощи, ее жизни ничто не угрожает. Случай, по словам пострадавшей, вызвал у медиков удивление, пишет КТВ-Луч.
- Не увидели бы - сами не поверили, - передала в сети слова врачей спасенная пациентка.
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