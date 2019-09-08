Женщина, попавшая под грузовик в Самаре, погибла
8 сентября 2019 12:47
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В субботу, 7 сентября, в 22:30, в районе дома № 130 по пр. Кирова в Самаре 49-летний водитель грузовой "Газели" сбил женщину. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, она переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя в зоне видимости был пешеходный переход.
Женщину с травмами доставили на "скорой" в больницу, где она скончалась в реанимации.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают пешеходов соблюдать правила перехода проезжей части.
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