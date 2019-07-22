Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
22 июля 2019 10:40
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В прошедшую субботу, 20 июля в Самаре на парковке ТК «Амбар» проводилось соревнование по дрифту Drift That. Во время мероприятия один из участников вылетел с трассы и врезался в конструкцию, которую строят на той же парковке в отдалении - перевернутый дом.
По информации очевидцев в результате ДТП пострадал один из рабочих перевернутого дома. На месте аварии работали сотрудники полиции. Насколько пострадал рабочий, неизвестно. Что с водителем врезавшейся машины – также неизвестно.
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования, пишет "КП в Самаре".
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