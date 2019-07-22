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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом

22 июля 2019 10:40
243
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.

В прошедшую субботу, 20 июля в Самаре на парковке ТК «Амбар» проводилось соревнование по дрифту Drift That. Во время мероприятия один из участников вылетел с трассы и врезался в конструкцию, которую строят на той же парковке в отдалении - перевернутый дом.

По информации очевидцев в результате ДТП пострадал один из рабочих перевернутого дома. На месте аварии работали сотрудники полиции. Насколько пострадал рабочий, неизвестно. Что с водителем врезавшейся машины – также неизвестно.

Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования, пишет "КП в Самаре".

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