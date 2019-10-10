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Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге

10 октября 2019 13:57
96
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.

Военно-транспортный Ан-12 сел на "брюхо" при жёсткой посадке в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Как сообщает телеграм-канал "Екатеринбург № 1", все члены экипажа живы, пострадавших нет.

— Мы сейчас разбираемся в этом, — прокомментировали Лайфу в пресс-службе Центрального военного округа.

В свою очередь, в аэропорту Кольцово заявили, что сейчас возобновляют работу воздушной гавани.

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