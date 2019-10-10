Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
10 октября 2019 13:57
96
Военно-транспортный Ан-12 сел на "брюхо" при жёсткой посадке в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Как сообщает телеграм-канал "Екатеринбург № 1", все члены экипажа живы, пострадавших нет.
— Мы сейчас разбираемся в этом, — прокомментировали Лайфу в пресс-службе Центрального военного округа.
В свою очередь, в аэропорту Кольцово заявили, что сейчас возобновляют работу воздушной гавани.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
9 октября 2019 14:38
Замгендиректора компании «Нефтеперевалка» отпущен из СИЗО под домашний арест. Перед выходом из-за решетки он успел дать показания против бывшего директора... Закон
421
8 октября 2019 22:30
Теперь дело будет вновь будет рассматривать Мещанский суд, в новом составе. Решение об отмене фигурантам меры пресечения осталось в силе. Закон
299
8 октября 2019 20:21
Алибасов хочет получить компенсацию в размере 100 млн рублей из-за того, что якобы перепутал бутылку "Крота" с напитком из-за яркой упаковки средства для... Закон
311
8 октября 2019 14:41
По данным эксперта, Марьянова можно было бы спасти, своевременно направив в лечебное учреждение. Закон
337
4 октября 2019 20:43
Возбуждены два уголовных дела по статье «Служебный подлог, повлекший нарушение интересов общества и государства», ему угрожает до 4 лет лишения... Закон
698
4 октября 2019 16:40
Промышленный районный суд Самары приговорил к двум годам и семи месяцам колонии общего режима бывшего воспитанника детдома за кражу шоколадок на 1,6 тысячи... Закон
469
4 октября 2019 14:43
"Есть ли границы у детских шалостей?.. " Закон
457
Происшествия
10 октября 2019 14:51
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в подмосковных Химках. Происшествия
90
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
95
10 октября 2019 12:45
Задержание Михаила Бурцева санкционировал областной суд. Происшествия
169
Криминал
10 октября 2019 12:29
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Криминал
122
10 октября 2019 12:01
Сейчас решение о прекращении дела изучает прокуратура. Криминал
123
10 октября 2019 09:23
Обнаружены поддельные бланки и печати. Криминал
251
Видео
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
95
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
511
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
453
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
383
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
607
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
642
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
877
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1392
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1000
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1254
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1434
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
886
Мероприятия