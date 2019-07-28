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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Власти Приамурья предложили ввести режим ЧС федерального значения из-за паводка

28 июля 2019 12:04
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Власти Приамурья предложили ввести режим ЧС федерального значения из-за паводка
По данным спасателей, от нового затопления территорий в регионе могут пострадать еще 24 населенных пункта.

Власти Амурской области продолжают устранять последствия паводка в регионе, подсчитывают убытки, однако прогнозируется очередной приход большой воды из-за проливных дождей. В связи с этим министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве РФ для введения в регионе режима ЧС федерального значения.
— Так как размер ущерба у нас уже прогнозируем — в результате ЧС может превысить 500 миллионов рублей, предлагаем обратиться в межведомственную рабочую группу при Правительстве РФ о принятии решения по отнесению возникшей на территории Амурской области чрезвычайной ситуации к федеральному уровню реагирования, — сказал Венглинский.
Как уточнил региональный министр, очередной циклон, который принесёт с собой обильные осадки, накроет Приамурье ориентировочно 29 июля. Под угрозой подтопления находятся ещё 24 населенных пункта и около тысячи жилых домов.

— Учитывая прогноз гидрологической обстановки, дальнейшее смещение селемджинского паводка и вхождение его в реку Зея будет сопровождаться подъемом уровня воды до отметок опасных явлений в населенных пунктах Свободненского, Серышевского, Белогорского и Благовещенского районов. Исходя из худшего прогноза развития обстановки, прогнозируется подтопление 24 населенных пунктов, в которых ожидается подтопление до тысячи жилых домов, — отметил Венглинский.
Напомним, ранее в Амурской области был введён режим ЧС из-за ухудшения паводковой ситуации. Из-за паводка спасатели эвакуировали почти тысячу человек, пишет Лайф.

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