ВАЗ-2112 упал со второго этажа парковки в самарском ТЦ «Гудок»

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В прошедшую среду, 12 июня на многоуровневой парковке торгового центра «Гудок» вновь произошло ДТП. Поздно вечером со второго этажа упал ВАЗ-2112. О произошедшем известно от очевидцев.Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, водитель автомобиля был пьян. Пострадавших в аварии нет.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Напомним, это уже второе ДТП на многоуровневой парковке этого торгового центра. В конце марта Hyundai упал с четвертого этажа. Тогда водитель и два пассажиры получили небольшие травмы, пишет "КП в Самаре".