В центре Самары столкнулись две легковушки, одна перевернулась

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ДТП произошло в Самаре 4 августа. Водитель, 1980 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», двигался по ул. Молодогвардейская со стороны ул. Полевая, повернул на ул. Первомайская и на регулированном перекрестке столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением водителя 1977 года рождения. После столкновения автомобиль «Шевроле Нива» опрокинулся, его водитель после осмотра врачами позже был отпущен домой, сообщает облМВД.