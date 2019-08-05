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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В центре Самары столкнулись две легковушки, одна перевернулась

5 августа 2019 13:23
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В центре Самары столкнулись две легковушки, одна перевернулась
В аварии пострадал человек.

ДТП произошло в Самаре 4 августа. Водитель, 1980 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», двигался по ул. Молодогвардейская со стороны ул. Полевая, повернул на ул. Первомайская и на регулированном перекрестке столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением водителя 1977 года рождения. После столкновения автомобиль «Шевроле Нива» опрокинулся, его водитель после осмотра врачами позже был отпущен домой, сообщает облМВД.
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Комментарии



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