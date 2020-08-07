В центре Самары на Волге погибла 72-летняя женщина

Пенсионерка решила искупаться, но ей стало плохо, когда она зашла по колено в воду.
Вечером в четверг, 6 августа, на пляже недалеко от "Ладьи" утонула пенсионерка. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 00:05 пятницы.
По данным специалистов ГУ МЧС РФ, спасатели оказали женщине доврачебную помощь. Как сообщают местные СМИ, жительница решила искупаться, но ей стало плохо, когда она зашла по колено в воду.
Женщина находилась на расстоянии 0,5 м от берега реки Волга в районе ул. Лесная, в Октябрьском районе г.о. Самара. В результате происшествия женщина погибла, сообщает ГТРК Самара.
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