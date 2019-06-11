В самарском сквере на пересечении Полевой и Галактионовской вандалы изуродовали арт-объект "Древо жизни"
11 июня 2019 11:19
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За последние несколько лет сквер на пересечении ул.Полевой и Галактионовской сильно изменился. Вместо заброшенной разбитой чаши фонтана, которая была превращена в помойку, появились ухоженные клумбы, новый забор, несколько симпатичных арт-объектов. Центр сквера украшает скульптурная композиция-фонтан в честь всех сотрудников самарского водопровода, благодаря кому в домах горожан есть вода, работает канализация.
Всё это на свои личные средства, по собственной инициативе сделали и продолжают совершенствовать сотрудники «РКС-Самара» при поддержке нескольких компаний партнеров: ООО «Грундфос», строительной компании «ЭЛРИ», ООО ТПО «Алмаз» и ООО «Пожарная безопасность». Скульпторы проекта – К.Цибер и Н.Куклев. Сквер уже стал достопримечательностью города.
Удивительно, но кому-то эти изменения не по душе до такой степени, что «руки чешутся». С фонтана уже пропадал штурвал, который чуть позже нашли брошенным на землю, кто-то выкапывал высаженные розы. Вчера, 10 июня, скульптурная композиция вновь подверглась нападению вандалов. Был сорван, практически выдран «с мясом», штурвал. Трубы, которые осуществляют циркуляцию воды, изуродованы.
В двадцатых числах июня около композиции специалисты должны были провести небольшие работы и запустить фонтан. Теперь всё затянется на неопределенное время. Очень жаль. Сотрудникам «РКС-Самара» очень горько от того, что их труд, их искреннее желание сделать жителям приятное, сделать город интереснее, убивается таким бездушным способом.
Но фонтан обязательно заработает.
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