В самарском сквере на пересечении Полевой и Галактионовской вандалы изуродовали арт-объект "Древо жизни"

627

За последние несколько лет сквер на пересечении ул.Полевой и Галактионовской сильно изменился. Вместо заброшенной разбитой чаши фонтана, которая была превращена в помойку, появились ухоженные клумбы, новый забор, несколько симпатичных арт-объектов. Центр сквера украшает скульптурная композиция-фонтан в честь всех сотрудников самарского водопровода, благодаря кому в домах горожан есть вода, работает канализация.Всё это на свои личные средства, по собственной инициативе сделали и продолжают совершенствовать сотрудники «РКС-Самара» при поддержке нескольких компаний партнеров: ООО «Грундфос», строительной компании «ЭЛРИ», ООО ТПО «Алмаз» и ООО «Пожарная безопасность». Скульпторы проекта – К.Цибер и Н.Куклев. Сквер уже стал достопримечательностью города.Удивительно, но кому-то эти изменения не по душе до такой степени, что «руки чешутся». С фонтана уже пропадал штурвал, который чуть позже нашли брошенным на землю, кто-то выкапывал высаженные розы. Вчера, 10 июня, скульптурная композиция вновь подверглась нападению вандалов. Был сорван, практически выдран «с мясом», штурвал. Трубы, которые осуществляют циркуляцию воды, изуродованы.В двадцатых числах июня около композиции специалисты должны были провести небольшие работы и запустить фонтан. Теперь всё затянется на неопределенное время. Очень жаль. Сотрудникам «РКС-Самара» очень горько от того, что их труд, их искреннее желание сделать жителям приятное, сделать город интереснее, убивается таким бездушным способом.Но фонтан обязательно заработает.