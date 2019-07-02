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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В самарском Загородном парке спилили более сотни деревьев

2 июля 2019 10:32
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В самарском Загородном парке спилили более сотни деревьев
Власти объяснили, что деревья повалило ураганом.

Жители Самары обратили внимание на исчезновение деревьев в Загородном парке.
В твиттере они написали о свежих пнях на месте "вековых дубов" за аттракционами и опасениях, что кто-то готовит себе "поляну" в зоне отдыха без разрешения.
В министерстве лесного хозяйства Самарской области рассказали о том, что случилось, пишет Самру.ру.

"06.2018 в Загородном парке ураганом было повалено порядка 120 деревьев вокруг аттракционов "Горки" и "Тарзания". Поваленные деревья были раскряжеваны и вывезены с территории парка. Спил любого дерева в парке находится на контроле у руководства минлесхоза", - заявили там.

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