В с. Екатериновка Безенчукского района утонул рыбак
10 марта 2020 10:29
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От полиции Безенчукского района поступил запрос на проведение поисков пропавшего мужчины 1971 года рождения.
7 марта мужчина на мотособаке отправился на рыбалку на р. Гуселка в с. Екатериновка Безенчукского района. В какой-то момент связь с ним была потеряна.
9 марта в 8:00 на место происшествия выехали спасатели поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск. Проводя осмотр акватории и береговой линии р. Гуселка, спасатели обнаружили вещи пропавшего рыбака. Было принято решение вызвать водолазный отдяд Поисково-спасательной службы.
В 14:23 мужчину обнаружили в 30 метрах от берега на глубине 7 метров.
От Поисково-спасательной службы Самарской области были задействованы 7 спасателей, 2 автомобиля и аэроглиссер, пишет ПСС по Самарской области.
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