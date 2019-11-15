В пожаре на станции Безенчук погиб работник железной дороги
15 ноября 2019 09:58
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В Самарской области правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины. Трагедия произошла в ночь на четверг, 14 ноября, на станции Безенчук.
— Около 2:00 здесь загорелась бытовка. Пожар удалось ликвидировать к 7:00. Во время осмотра места происшествия обнаружили обгоревший труп, — рассказали представители Куйбышевской транспортной прокуратуры.
На месте работал заместитель руководителя ведомства и следователи. По предварительной версии, в результате пожара погиб сотрудник РЖД. Кроме деталей трагедии, правоохранителям предстоит проверить соблюдение правил пожарной безопасности и Трудового кодекса РФ, пишет 63.ру.
Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура
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