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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В озере у пос. Городцовка Самарской области утонул мужчина

28 июля 2019 11:39
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В озере у пос. Городцовка Самарской области утонул мужчина
Спасатели вытащили тело погибшего.

В субботу, 27 июля, в Красноярском районе мужчина утонул в озере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Спасатели вытащили тело погибшего из озера Боковое около пос. Городцовка.

Личность погибшего устанавливают, пишет Волга Ньюс.
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