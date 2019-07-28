В озере у пос. Городцовка Самарской области утонул мужчина
28 июля 2019 11:39
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В субботу, 27 июля, в Красноярском районе мужчина утонул в озере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Спасатели вытащили тело погибшего из озера Боковое около пос. Городцовка.
Личность погибшего устанавливают, пишет Волга Ньюс.
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