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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В отремонтированном сквере Фадеева в Самаре уже сломали спортплощадку

24 ноября 2019 11:54
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В отремонтированном сквере Фадеева в Самаре уже сломали спортплощадку
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На днях в сквере Фадеева (на проспекте Ленина) обнаружили сломанные сиденья и ограду спортивной площадки.

— В сквере Фадеева, который полностью благоустроили и обновили в этом году, сломана часть забора и сидения на спортивной площадке. Давайте сохраним то, что сделано на долгие годы для вас и ваших детей. На создание этого общественного пространства потрачены значительные бюджетные средства, а также силы и старания активных горожан. Просим вас не оставаться равнодушными и сохранить любимый городской сквер! — обратились к самарцам представители мэрии города.

Благоустройство сквера Фадеева проводилось летом 2019 года. За то, чтобы отремонтировать именно эту зону отдыха, проголосовали 8000 горожан. В сквере оборудовали спортивные площадки: хоккейную, теннисную, волейбольную, баскетбольную; установили тренажеры для воркаута. Для детей построили площадку с луноходами, ракетами и городок с водным аттракционом. Также на территории высадили цветы, деревья и кустарники. Подметать и готовить клумбы для рассады приходили волонтеры, пишет 63.ру.
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Комментарии



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