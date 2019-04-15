В отношении любителя нетрезвой езды в Самаре повторно возбудили уголовное дело

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Водитель в октябре 2016 года был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.В ходе несения службы инспекторами отдельной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области на проспекте Металлургов в Кировском районе Самары был остановлен автомобиль «Рено Логан» под управлением 40-летнего местного жителя.В ходе проверки документов полицейские обнаружили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, но от прохождения медицинского освидетельствования автолюбитель отказался, составлен протокол.Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что данный водитель в октябре 2016 года был привлечен к административной ответственности по 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает облМВД.