В отношении экс-замначальника самарской Росгвардии Дмитрия Сазонова утвердили обвинительное заключение

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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника регионального управления Росгвардии – начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова.По версии следствия, он, начиная с 2008 года, в течение 10 лет, занимая руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал вознаграждение от представителей частной охранной организации, фактически осуществлявших охрану членов организованной преступной группы. Общая сумма взяток превысила 30 млн рублей.Он же в период с марта 2015 года по июль 2018 год получил от директора ООО «Арт-Инвест» взятку в общей сумме около 2, 5 млн рублей за способствование размещению фотостудий указанного общества в родильных домах г. Самары, а также обеспечение их беспрепятственной работы.После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.Фото pixabay.com