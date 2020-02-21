В новом терминале Шереметьево рухнул потолок
21 февраля 2020 11:44
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Инцидент произошёл в момент работы электриков.
В новом терминале C аэропорта Шереметьево обрушился потолок. Об этом Лайфу сообщил источник в воздушной гавани.
Инцидент произошёл в момент, когда электрики тянули кабель под фальшпотолком, который был прикреплён на саморезах. В результате потолок обрушился на электрика. Мужчина получил ушибы и ссадины, но госпитализация не потребовалась.
Терминал C аэропорта Шереметьево был открыт в конце января, пишет Лайф.
В новом терминале C аэропорта Шереметьево обрушился потолок. Об этом Лайфу сообщил источник в воздушной гавани.
Инцидент произошёл в момент, когда электрики тянули кабель под фальшпотолком, который был прикреплён на саморезах. В результате потолок обрушился на электрика. Мужчина получил ушибы и ссадины, но госпитализация не потребовалась.
Терминал C аэропорта Шереметьево был открыт в конце января, пишет Лайф.
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