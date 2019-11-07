В международном Аэропорту Оренбурга самарские таможенники задержали крупную партию меховых шуб

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Самарская таможня задержала в международном Аэропорту г. Оренбург крупную партию незадекларированных меховых шуб. Предприниматель нарушил законодательство Евразийского экономического союза и по этой причине будет привлечен к ответственности.В ходе таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров, прибывших в Российскую Федерацию из Турции авиарейсом № 5810 "Анталья - Оренбург" была остановлена гражданка Республики Казахстан 1988 года рождения. В ее багаже были обнаружены 32 изделия из меха.«Все шубы я везу для личного пользования себе и членам своей семьи» - пояснила женщина.Согласно Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС) товарами для личного пользования являются товары, которые предназначены для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц.Отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя, в том числе, из заявления физического лица, характера и количества товаров, частоты пересечения физическим лицом таможенной границы Союза.В данном случае, должностные лица Самарской таможни определили, что данный товар не относится к товарам, предназначенным для личного пользования.Бизнесмен перемещала через таможенную границу Евразийского экономического союза из Турции товар с нарушениями законодательства. Гражданка Казахстана, не заполнив пассажирскую таможенную декларацию, не предоставив коммерческие и иные документы с предоставлением заявления, предусмотренные законодательством Союза, и не указав сведений о наличии товаров, предназначенных для предпринимательской деятельности, пыталась ввезти товар под видом товара для личного пользования, предназначенный для предпринимательской деятельности.Товар, являющийся предметом административного правонарушения, был изъят. Сейчас шубы проходят товароведческую экспертизу, в целях выяснения их рыночной стоимости.В отношении гражданки Казахстана было возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба таможни.