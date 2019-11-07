В международном Аэропорту Оренбурга самарские таможенники задержали крупную партию меховых шуб
7 ноября 2019 09:28
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Самарская таможня задержала в международном Аэропорту г. Оренбург крупную партию незадекларированных меховых шуб. Предприниматель нарушил законодательство Евразийского экономического союза и по этой причине будет привлечен к ответственности.
В ходе таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров, прибывших в Российскую Федерацию из Турции авиарейсом № 5810 "Анталья - Оренбург" была остановлена гражданка Республики Казахстан 1988 года рождения. В ее багаже были обнаружены 32 изделия из меха.
«Все шубы я везу для личного пользования себе и членам своей семьи» - пояснила женщина.
Согласно Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС) товарами для личного пользования являются товары, которые предназначены для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц.
Отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя, в том числе, из заявления физического лица, характера и количества товаров, частоты пересечения физическим лицом таможенной границы Союза.
В данном случае, должностные лица Самарской таможни определили, что данный товар не относится к товарам, предназначенным для личного пользования.
Бизнесмен перемещала через таможенную границу Евразийского экономического союза из Турции товар с нарушениями законодательства. Гражданка Казахстана, не заполнив пассажирскую таможенную декларацию, не предоставив коммерческие и иные документы с предоставлением заявления, предусмотренные законодательством Союза, и не указав сведений о наличии товаров, предназначенных для предпринимательской деятельности, пыталась ввезти товар под видом товара для личного пользования, предназначенный для предпринимательской деятельности.
Товар, являющийся предметом административного правонарушения, был изъят. Сейчас шубы проходят товароведческую экспертизу, в целях выяснения их рыночной стоимости.
В отношении гражданки Казахстана было возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба таможни.
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