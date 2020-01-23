В аэропорту «Курумоч» самарские таможенники пресекли незаконный вывоз валюты в особо крупном размере

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Самарские таможенники пресекли незаконный вывоз иностранной валюты гражданином России, который вылетал в Объединенные Арабские Эмираты.Пассажир авиарейса «Самара-Дубай» проследовал «зелёным» коридором, таможенную декларацию он не заполнял. В ходе проведения таможенного контроля в сумке данного гражданина были обнаружены наличные денежные средства в сумме 176 тыс. евро и 1 тыс. долл. США.В настоящее время действующее законодательство ЕАЭС разрешает перевозить через таможенную границу без таможенного декларирования наличные денежные средства, сумма которых не превышает в эквиваленте 10 тыс. долларов США.В данном случае сумма превышения составила 168 тыс. евро.В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов). Максимальное наказание за это преступление – штраф до десятикратной суммы незаконно перемещенных средств или ограничение свободы до двух лет.