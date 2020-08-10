В Запанском в Самаре нашли боевой снаряд

Опасная находка лежала в земле недалеко от лодочной станции.
В Железнодорожном районе местный житель нашел подозрительный предмет. По виду он напоминал боевой снаряд военных лет, пишет 63.ру.
— Вечером 9 августа я гулял с собакой, и вот что лежало на краю дороги (снаряд. — Прим. ред.) в Запанском рядом с лодочной станцией справа. На место приехали все службы, — рассказал очевидец.
В полиции тоже рассказали о находке:
— Нашли предмет, похожий на мину. Его утилизировали — угрозы он не представлял.
Фото: Подслушано | Самара / vk.com
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