В Жигулевске сотрудники ГИБДД задержали автолюбителя с поддельными правами

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В ноябре текущего года сотрудники ГИБДД Жигулевска на трассе М-5 остановили автомобиль «BMW М4». Во время проверки документов автовладелец предъявил правоохранителям водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников полиции сомнение в его подлинности. Документ был изъят и направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, водительское удостоверение является поддельным.Полицейские установили, злоумышленник 1984 года рождения проживает в Чеченской республике, работает монтажником и ранее к уголовной ответственности не привлекался.Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщает облМВД.