В Жигулевске разразился скандал из-за информации о сносе памятника Ленина
22 августа 2019 10:05
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В Жигулевске коммунисты провели акцию протеста. Они выступили против сноса бюста Ленина, который якобы запланировала местная администрация.
— Этот вопрос обсуждался и прорабатывался кулуарно, узкой группой лиц. Затем его решили сразу вынести без предварительного обсуждения на общественные слушания, которые пройдут 22 августа. Ленин — это символ советской, народной власти, так ненавистной врагам нашей страны, символ мира и стабильности. Поэтому любые призывы к войне с памятниками надо расценивать как попытку устроить раскол, дестабилизировать ситуацию как в обществе, так и в нашем отдельном городе, — заявил первый секретарь Жигулевского ГК КПРФ Андрей Скоморохов.
Но глава Жигулевска Дмитрий Холин опроверг информацию, озвученную коммунистами.
— Изначально информация искажена! Постамент с бюстом Ленина останется. Кому это в голову пришло? У нас идет ремонт сквера, который нужно связать с площадью, чтобы получилось единое пространство (с Лениным в центре). На горсовете вместе (в том числе с членами КПРФ) обсудим, как лучше сделать. Горсовет Жигулевска — это публичное место, где вместе с горожанами обсуждаются все важные вопросы, которые касаются большинства жителей. Так надежнее, яснее и лучше! Благоустройство центральной площади — один из таких вопросов.
В Самаре тоже был скандал, связанный с памятником Ленину, который установлен на площади Революции. Дело в том, что скульптура стоит на постаменте, где до революции была фигура Александра II. Когда историки завели речь о восстановлении памятника императору и его возвращении на место, коммунисты выступили против. Им не понравился вариант подвинуть скульптуру Ленина ближе к областному суду, пишет 63.ру.
Фото: pixabay.com
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