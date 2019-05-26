В Жигулевске по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля

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В дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от местного жителя, 1980 года рождения, который сообщил, что у него похищен автомобиль ВАЗ 21083. Мужчина рассказал, что транспортное средство находилось на парковочной площадке возле одного из домов по улице Морквашинской, а утром он не обнаружил его на месте.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, установили и опросили очевидцев произошедшего. Получив сообщение о преступлении, оперативный дежурный направил ориентировку на транспортное средство всем наружным службам полиции и вскоре похищенный автомобиль был обнаружен на территории набережной г. Жигулевска. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили его в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Им оказался безработный местный житель 1999 года рождения, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал правоохранителям, что подойдя к автомобилю, он дернул за ручку транспортного средства, дверь оказалась открытой. Злоумышленник, увидел ключи в замке зажигания, завел автомобиль и поехал кататься.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.