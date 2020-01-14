В Жигулевске опечатали двери одного из местных кафе
14 января 2020 10:50
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В одном из заведений г. Жигулевска барменом работал гражданин Узбекистана. В его обязанности входило разливать напитки и подавать выпечку. В ходе проведения проверки сотрудниками полиции было установлено, что он находился на рабочем месте за барной стойкой кафе и осуществил продажу двух чашек чай.
В рамках судебного разбирательства установлено, что хозяйка кафе отлучилась по рабочим вопросам и оставила бармена за старшего. В это время мужчина, имеющий патент на работу «барменом», исполнял не только свои прямые обязанности, но и осуществлял продажу, что является нарушением действующего законодательства.
Суд признал хозяйку кафе виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе сроком на 14 дней.
Двери, ведущие в помещение кафе, опечатаны. Деятельность приостановлена сроком на 14 суток.
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