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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Волжском районе утонул молодой человек

11 июля 2019 14:04
117
В Волжском районе утонул молодой человек
Спасатели обнаружили погибшего в 20 метрах от берега.

10 июля отряд Поисково-спасательной службы Самарской области отправились в Волжский район в с. Преображенка, где на озере Солдатское утонул молодой человек 1993 года рождения.
Спасатели обнаружили погибшего в 20 метрах от берега на глубине 2 метра.
Утонувшего передали сотрудникам полиции, сообщает ПСС по Самарской области.
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