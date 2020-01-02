В Тольяттинском клубе ночью завязалась серьезная драка между мужчинами
2 января 2020 11:53
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В ночь с 31 декабря на 1 января в одном из развлекательных заведений Тольятти завязалась драка, свидетели выложили фото в соцсети, пользователи "опознали" развлекательный центр Maison на ул.Юбилейной.
Драка была ожесточенной, мужчины были все в крови, без рубашек. Причины конфликта между ними пока не известны.
В областной полиции сообщили, что по факту произошедшего уже начали проверку и установили личности всех, кто участвовал в драке, пишет "КП в Самаре".
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