В Тольятти задержали подозреваемого в использовании поддельных водительских прав

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22 декабря на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем «Вольво» с прицепом.В ходе проверки документов гражданин соседней республики 1990 года рождения предъявил правоохранителям водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.Полицейские изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.По данным стражей порядка, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.