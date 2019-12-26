В Тольятти задержали подозреваемого в использовании поддельных водительских прав
26 декабря 2019 10:55
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22 декабря на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем «Вольво» с прицепом.
В ходе проверки документов гражданин соседней республики 1990 года рождения предъявил правоохранителям водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.
Полицейские изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.
По данным стражей порядка, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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