В Тольятти за считанные минуты сгорел дорогой катер

Лодка стояла в микрорайоне Федоровка Комсомольского района.
В среду, 29 июля, в акватории Тольятти сгорел катер "Bayliner".
Сообщение о возгорании поступило в 19-10. Лодка стояла в микрорайоне Федоровка Комсомольского района.
Как сообщают в ГУ МЧС по Самарской области, площадь, охваченная огнем составляла 5 квадратных метров. На место прибыли девять спасателей со спецтехникой.
В 19-22 огонь был локализован, а в 19-29 пожар ликвидирован.
Судя по видео лодка сгорела полностью, пишет ГТРК Самара.
Видео: samara_chp_dtp_63rus
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