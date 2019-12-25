В Тольятти водитель сбил женщину

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ДТП произошло в Тольятти 24 декабря. М 1987 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», в районе дома № 56 по ул. Тополиная, сбил пешехода, женщину 1961 года рождения. Она переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.