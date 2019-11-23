В Тольятти в отношении водителя, повторно нарушившего ПДД, возбуждено уголовное дело
23 ноября 2019 12:48
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19 ноября 2019 года в утреннее время суток сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Лада Приора под управлением жителя Тольятти 1993 года рождения.
При проверке документов дорожные полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что автомобилист ответил отказом.
Также в ходе проверки личности предполагаемого злоумышленника стражи правопорядка выяснили, что в отношении водителя вступило в законную силу решение суда, согласно которому он был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в мае текущего года.
По данным полицейских, 26-летний подозреваемый также ранее был судим за кражу.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.
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