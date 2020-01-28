В Тольятти тушили крупный и сложный пожар в ангаре

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В 07.32 28 января в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в ангаре с резинотехническими изделиями по адресу: г.о. Тольятти, Центральный район, ул. Новозаводская, 47А.В 07.41 по прибытии к месту пожарно-спасательных подразделений был объявлен повышенный ранг вызова – «Пожар №2».В 10.11 пожар на площади 1050 кв. м. локализован, в 10.34 – ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 79 человек, 28 ед. техники, в том числе от МЧС России - 57 человек, 18 ед. техники.Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки, сообщает облМЧС.