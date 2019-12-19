В Тольятти суд обязал ТСЖ вернуть незаконно начисленные коммунальные платежи.

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Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти доказана в суде неправомерность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги жителям дома № 6 по ул. Спортивная за июнь 2019 года.В ходе проверки установлено, что в июне 2019 года ТСЖ «Спортивная, 6», не имея на то оснований, формировало платежные документы для собственников многоквартирного дома № 6 по ул. Спортивная г. Тольятти с указанием стоимости потребленных коммунальных ресурсов по отоплению, холодному, горячему водоснабжению, водоотведению, в том числе на общедомовые нужды, а также содержанию и текущему ремонту.При этом ТСЖ «Спортивная, 6» не управляло указанным многоквартирным домом и не имело действующих договоров ресурсоснабжения.Прокуратурой района в защиту нарушенных прав инвалидов, пенсионеров, проживающих по указанному адресу, предъявлены 7 исковых заявлений в Автозаводский районный суд г. Тольятти о признании действий ТСЖ «Спортивная, 6» незаконными, с требованием произвести возврат незаконно полученных денежных средств.По результатам рассмотрения гражданских дел требования прокуратуры района судом удовлетворены, на ТСЖ возложена обязанность произвести перерасчет платежей.Исполнение решений суда будет взято на контроль после их вступления в законную силу, сообщает пресс-служба ведомства.Фото pixabay.com