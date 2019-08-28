В Тольятти столкнулись две вазовских легковушки, мужчина попал в больницу

73

ДТП произошло в Тольятти вечером 27 августа. Мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем «Ваз 21061», следуя по ул. Коммунальная со стороны ул. Борковская в направлении Служебного проезда, при повороте налево на зеленом сигнале светофора не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по встречному направлению, в результате чего столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», под управлением водителя 1983 года рождения. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Лада», он был госпитализирован, сообщает облМВД.