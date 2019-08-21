В Тольятти спасатели сняли с крыши подростка со сломанной ногой
21 августа 2019 13:58
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Вечером во вторник, 20 августа, сотрудники тольяттинской службы спасения отработали сложный вызов. Им пришлось снимать с крыши заброшенного здания подростка.
— Около 21:00 нам сообщили, что на крыше недостроенного здания на Баныкина, 21, находится подросток со сломанной ногой, — рассказал руководитель экстренной службы Автограда Андрей Дербенёв.
Его подопечные нашли пострадавшего на крыше. Оказалось, что у 17-летнего подростка открытый перелом голени. Спасатели дождались прибытия сотрудников скорой помощи, обезболили мальчика и наложили на ногу три шины.
Пострадавшего спустили с крыши на землю с помощью альпинистского снаряжения и спасательной косынки. Спасательную операцию провели на пожарной лестнице здания.
Крыши заброшенных и недостроенных домов нередко становятся местом притяжения подростков в Самарской области. Обеспокоенные горожане просят власти ограничить доступ молодёжи в такие здания, пишет ПроГородСамара.
Фото: pixabay.com
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