В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

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Находившегося в федеральном розыске мужчину задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший Автозаводский район города Тольятти. Следовавшие по Московскому проспекту стражи правопорядка обратили внимание на гражданина, внешность которого совпадала с переданной ранее ориентировкой о краже велосипеда.Сотрудники Росгвардии остановили пешехода. Установив его личность, патрульные выяснили, что местный житель 1973 года рождения находится в федеральном розыске. Представители органов внутренних дел искали его, поскольку тольяттинец не явился в суд.Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.