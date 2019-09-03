В Тольятти сотрудники ДПС вели погоню за мотоциклистом
3 сентября 2019 13:20
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31 августа при несении службы экипажем ДПС на маршруте патрулирования на ул. Спортивной г. Тольятти был замечен мотоцикл, водитель которого управлял транспортным средством без государственных регистрационных знаков. Сотрудниками полиции была предпринята попытка остановить водителя мотоцикла «Хонда», который не выполнил требования об остановке транспортного средства и попытался скрыться.
Экипажем ДПС принято решение о преследовании водителя мотоцикла, используя отработанные методы и тактику блокирования транспортных средств, не подвергая риску и опасности других участников дорожного движения.
Поняв, что оторваться от патрульного автомобиля по асфальтированной дороге мужчине не удастся, он свернул на грунтовую дорогу, ведущую в сторону Автозаводского района. При движении по «грунтовке» нарушитель не справился с управлением и допустил падение мотоцикла, после чего был задержан сотрудниками полиции.
В отношении 39-летнего водителя мотоцикла было составлено 5 административных материалов за совершенные им правонарушения. Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами сроком до 6 месяцев, сообщает облМВД.
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