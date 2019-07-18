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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти силовики устроили погоню за подростками на папиных иномарках

18 июля 2019 10:29
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В Тольятти силовики устроили погоню за подростками на папиных иномарках
В отношении обоих мальчиков собрали административные материалы.

Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Сотрудники ДПС обратили внимание на две машины «Фольксваген-Туарег» возле местного дома культуры. Водители иномарок выполняли опасные маневры. Полицейские попытались остановить машины. Но водители на требования силовиков не отреагировали и попытались скрыться.

В итоге сотрудникам ДПС пришлось броситься в погоню. Некоторое время иномарки катались по улицам, но затем гонщиков настигли правоохранители.

— За рулём автомобилей находились двое мальчиков 14 и 15 лет. Со слов подростков, они списались в соцсетях и решили покататься на иномарках своих родителей, поменявшись автомобилями, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские тут же позвонили родителям гонщиков и вызвали их для разговора.

— В отношении обоих мальчиков собрали административные материалы за управление транспортными средствами без права на это, за игнорирование требований сотрудников полиции об остановке, а также за управление водителями, не вписанными в полис ОСАГО, — добавили в полиции.

А кроме этого, информацию отправили в отдел по делам несовершеннолетних. Скорее всего, ребят поставят на учет, пишет 63.ру.

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