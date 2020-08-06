В Тольятти школьники устроили "гонки" с полицией

Сотрудники ГИБДД вели преследование автомобиля, водитель которого проигнорировал сигнал инспектора к остановке и попытался скрыться. Видео погони опубликовано в социальной сети.
28 июля в 05:00 на Южном шоссе сотрудниками ГИБДД за нарушение ПДД была предпринята попытка остановить водителя автомобиля ВАЗ-21093, но законное требование об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Во время преследования водитель грубо нарушал ПДД, неоднократно создавая аварийные ситуации. Правонарушитель остановился лишь тогда, когда полицейские предупредили о том, что будут применять огнестрельное оружие для принудительной остановки транспортного средства.
Из остановившегося автомобиля вышли четыре подростка. Как установили полицейские, управлял автомобилем 15-летний парень, не имеющий права управления транспортными средствами. Со слов подростка, он с друзьями выехал из с. Тимофеевка Ставропольского района и решил покататься по Тольятти.
На место оформления правонарушения были вызваны законные представители несовершеннолетних. По словам представителя управлявшего автомобилем подростка, машину он приобрел на свои личные денежные средства, что подтверждается договором купли-продажи.
Назначено проведение проверки. Информация направлена в ОУУП и ПДН УМВД России по г. Тольятти для принятия мер к законным представителям несовершеннолетних, сообщает Волга Ньюс.
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